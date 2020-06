Suriname ruim een week in totale lockdown

De Surinaamse autoriteiten hadden daarom zondagavond al code rood afgekondigd wat betekent dat het virus vrij rondgaat in de samenleving, maar dat onbekend is wat de bron is. Een totale lockdown moet ervoor zorgen dat een verdere uitbraak wordt beteugeld. Adhin: „In twee dagen tijd hebben wij een verdubbeling gezien van 23 positief geteste Covid-19 gevallen naar 54. Het einde van deze stijging is voorlopig nog niet in zicht. Wij zitten middenin de fase van lokale verspreiding. Suriname volgt, net als alle andere landen, de zogenaamde curve van besmettingen. Dat wil zeggen dat de komende dagen nog meer mensen ziek zullen worden.”

Drastische maatregelen

Adhin kondigde drastische maatregelen af. Iedereen moet thuisblijven, niet essentiële ondernemingen moeten hun deuren sluiten, auto’s mogen maximaal twee inzittenden hebben en taxi’s mogen maximaal twee passagiers vervoeren. Samenscholingen blijven beperkt tot maximaal vijf personen. Ook wordt opgeroepen dat iedereen zich aan alle hygiënemaatregelen houdt en zoveel mogelijk met bedekte neus en mond naar buiten gaat. Eerder kondigde Suriname al aan dat de komende twee weken geen repatriëringsvluchten vanuit Amsterdam naar Paramaribo zullen plaatsvinden.

De medische zorg in Suriname stond voor de coronacrisis al onder zware druk. Een grootschalige uitbraak zal voor Suriname een rampscenario zijn. Het land beschikt over slechts dertig beademingsapparaten. Adhin: „Sinds maart hebben wij steeds aangegeven dat ons gezondheidssysteem een uitbraak van Covid-19 niet aankan. Wij hebben de beelden gezien uit landen als Ecuador, Italië, Amerika en Brazilië. Laten wij de door hen geleerde harde lessen ter harte nemen, voordat wij hetzelfde lot ondergaan.”

Verkiezingen

Ook had Adhin waarschuwende woorden. „De covid-maatregelen zijn er niet om u onaangenaam te zijn. Er staan letterlijk levens op het spel. Wij zullen daarom niet schromen om in te grijpen indien er handelingen worden geconstateerd die anderen in gevaar brengen.”

Waarom Adhin de televisieverklaring hield en niet president Desi Bouterse, die zelf meerdere malen de coronamaatregelen aan zijn laars lapte, is onbekend. Ook is onduidelijk wat de gevolgen zullen zijn voor de uitslag van de verkiezingen. Deze is tien dagen na de stembusgang nog altijd niet bekend gemaakt.