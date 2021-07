’Syrisch meisje (11) in haar eentje gestrand op Utrecht Centraal’

De NS-medewerkers schakelden de politie in en voorzagen het meisje van eten en drinken. „Een behulpzame voorbijganger heeft ons super goed geholpen vanwege het dialect wat dit meisje sprak. Samen hebben we haar gerust kunnen stellen en meegenomen naar het bureau”, schrijft wijkagent Peter. Daar zijn „de juiste instanties” ingeschakeld om opvang te regelen voor het meisje.

De politie kan, na berichtgeving van het AD, niet meer vertellen over de situatie. Onduidelijk is waar het Syrische meisje vandaan komt, of ze al in Nederland was of waar ze het land in is gekomen.

„Het raakt je echt in je hart dat zo’n jong kind, moederziel en alleen, aan haar lot over gelaten wordt in een voor haar vreemd land... Gelukkig hebben we met meerdere disciplines en behulp van zorgzame burgers wat voor haar kunnen betekenen en gaat zij hopelijk een goede toekomst tegemoet”, besluit agent Peter zijn bericht.