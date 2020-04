Directeur laboratorium Wuhan ontkent link met coronavirus

Op archiefbeeld: een medewerker van Lab P4 in Wuhan. Ⓒ AFP

WUHAN - De directeur van een laboratorium in Wuhan, de Chinese miljoenstad waar het coronavirus eind vorig jaar voor het eerst uitbrak, ontkent dat het virus uit zijn onderzoeksinstituut afkomstig is. In een interview met staatsmedia dat zaterdag is gepubliceerd, zei Yuan Zhiming dat „dit virus op geen enkele manier van ons afkomstig is. Dat is onmogelijk.”