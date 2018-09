Sly krijgt een nieuw jasje en besturing

The Sly Collection bestaat uit Sly Raccoon (uit 2002), Sly 2: Band of Thieves (2004) en Sly 3: Honor Among Thieves (2005). Bij de release van Sly 3 leverde ontwikkelstudio Sucker Punch al een klassiek 3D-brilletje voor bepaalde gedeelten van de game. Of alleen deze stukken straks ook op de PlayStation 3 in 3D zullen zijn of dat ook de eerste games aangepakt zullen worden, is nog niet bekend.

Overigens worden de Sly-games niet alleen grafisch aangepakt. Uit een lijst van Sony blijkt dat de collectie ook compatible zal zijn met de PlayStation Move-controllers. De gamesuitgever heeft laten weten dat The Sly Collection vanaf november in de Europese winkels zal liggen.