Ouders vernoemen baby naar internetprovider en krijgen gratis wifi

Was het een jongetje geweest, dan had hij de naam Twifius moeten krijgen, zo laat de provider weten op hun website. „Upload een foto van de geboorteakte. Nadat het gecheckt is, geeft Twifi je 18 jaar gratis internet”, aldus de advertentie.

De ouders van Twifia, een stel van 30 en 35 jaar oud, hebben beloofd dat ze het geld dat ze maandelijks besparen op een spaarrekening zetten voor hun dochter. Het geld is bedoeld voor rijlessen en het kopen van een eerste autootje, zo meldt Mirror.

Gelukkig voor het meisje, is Twifia haar tweede naam. De moeder is nog steeds helemaal blij ermee. „Voor mij staat de naam Twifia voor connectie. Voor een eeuwige band. Er zijn veel ergere namen. En hoe vaker we haar naam noemen, hoe hartelijker het klinkt.”

De beslissing om anoniem te blijven hebben ze naar eigen zeggen gemaakt omdat ze zich ondanks de blijdschap toch een beetje schamen. „De beschuldiging dat we de naam van ons kind hebben verkocht, doet ons toch erg veel pijn.”