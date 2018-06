No More Heroes niet langer exclusief voor Wii

No More Heroes: Heroes Paradise, zoals de nieuwe versie gaat heten, zal een visuele upgrade naar high-definition krijgen, Japanse stemacteurs (het origineel was ook in Japan voorzien van Engelse stemmen) en een aantal nieuwe gamemodi.

No More Heroes: Heroes Paradise zal op 25 februari verschijnen in Japan. Of de nieuwe versie ook naar het westen zal komen is onbekend. Het is evenmin duidelijk of de stap van ontwikkelstudio Grasshopper Manufacture betekent dat de vervolggame, No More Heroes 2: Desperate Struggle, op een later tijdstip ook zal verschijnen voor de Xbox 360 en PlayStation 3.