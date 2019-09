Kippenhobbyist dupe ’Brusselse’ regelbrij

Albert ten Dam vindt de nieuwe regels ’geen doen’. Ⓒ Eigen foto

Den Haag - Als het aan de Europese Commissie ligt, moet Den Haag van iedere hobbykip in de achtertuin weten wie de eigenaar is en waar het pluimvee precies rondscharrelt. Het protest van minister Carola Schouten (Landbouw) tegen deze nieuwe regels valt in goede aarde bij hobbyisten. „Truus en Miep slapen in de bijkeuken op de wasmachine, hoe moet je dat dan melden?”