Kleine broertje Jaïr al bijna 25 jaar spoorloos

De vader (l.) en de broers van Jaïr op de plek waar het jongetje verdween. Martinho staat rechts. Ⓒ Serge Ligtenberg

Het is de schrik van iedere ouder. Je verliest een kind op een strand even uit het oog en ziet het vervolgens nooit meer terug. Het gebeurde in 1995 met de familie Soares in Monster. Het coldcaseteam van de Haagse politie probeert de kidnapper nu alsnog te pakken. Broer Martinho hoopt op een doorbraak.