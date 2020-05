Op 3 juni alle Italiaanse luchthavens weer open

Eerder maakte het land al bekend vanaf 3 juni zijn grenzen weer te willen openen voor reizigers van en naar het buitenland. Ⓒ REUTERS

ROME - Alle Italiaanse luchthavens kunnen vanaf 3 juni opnieuw worden geopend. Het is een nieuwe stap in de versoepeling van de lockdown rond het coronavirus in het land, zei de minister van Transport woensdag.