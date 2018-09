Nieuwe maatregel tegen winkeldiefstal

De boa kan bepaalde handelingen van de politie overnemen, zoals het opnemen van de aangifte, het horen van getuigen en bekijken van camerabeelden, het opmaken van een proces verbaal en het overdragen van de verdachte aan de politie. Dit geldt alleen bij diefstal van goederen van geringe waarde, meldt de Rijksoverheid.

Roermond is een van de gemeenten die meedoet aan de pilot winkelboa’s. Het doel is om winkeliers tegemoet te komen bij de afhandeling van winkeldiefstal. De aangiftebereidheid moet toenemen, maar zonder lastenverzwaring voor de politie. Voorwaarde is dat de inzet van de winkelboa voor gemeenten organisatorisch, financieel en praktisch uitvoerbaar is. Naar verwachting zullen de eerste winkelboa’s in oktober in Roermond de straat op gaan.

Minister Opstelten wil boa’s ruimere bevoegdheden toekennen die gepaard moeten gaan met een kwaliteitsverbetering van de handhaving van winkeldiefstal.