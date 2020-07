Meerdere meldingen bij dierenpolitie over honden in auto’s

Zo was er bij Meldpunt 144 een melding over een vrachtwagen vol met schapen die in de volle zon stond. Verder was er een melding over een paard in de wei dat niet beschermd was tegen de zon, zegt de woordvoerder.

De dierenpolitie en de Dierenbescherming roepen op dieren bij hitte niet in een auto in de volle zon te laten zitten. Veel huisdieren kunnen niet goed tegen de hitte. „Oververhitting kan gevaarlijk en soms zelfs dodelijk zijn”, aldus de Dierenbescherming.