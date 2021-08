LIVE | Britse inlichtingen wijzen op risico aanval bij vliegveld kabul

09.13 - Nederland roept mensen op niet meer naar luchthaven Kabul te gaan

Nederland roept mensen in Afghanistan op niet meer naar het vliegveld van Kabul te komen. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De situatie bij de luchthaven is te gevaarlijk en de toegangspoorten zijn gesloten. Het ministerie roept mensen op om naar een veilige locatie te gaan.

Nog honderden mensen staan op lijsten om geëvacueerd te worden. Aan de evacuatieoperatie komt vermoedelijk snel een einde. Demissionair minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) zei woensdag al dat de tijd dringt. België liet later die dag al weten te stoppen met de evacuatie.

Kaag gaf ook aan dat niet alle mensen geëvacueerd kunnen worden. Elke dag melden zich nog mensen bij de Nederlandse ambassade die willen vertrekken. Er zijn de afgelopen dagen bijna 2000 mensen uit Kabul naar Nederland gebracht.

Bekijk ook: Einde evacuatie Afghanistan in zicht

De Amerikaanse en Britse regering roepen hun burgers ook op om niet meer naar de internationale luchthaven te komen. Ook wordt geadviseerd om daar weg te gaan. Rond de luchthaven hebben zich duizenden mensen verzameld die hopen weg te komen.

De Taliban hebben laten weten geen Afghanen meer toe te laten tot het vliegveld. Drie bussen met Nederlandse evacués stond de hele woensdag vast bij de luchthaven. Een aantal Afghanen die in de bussen zat, is eruit gehaald. Daarna konden de bussen toch nog de luchthaven bereiken.

De Amerikaanse militairen vertrekken op 31 augustus. Maar zij zullen het vliegveld al dagen eerder afsluiten om hun eigen mensen en materieel het land uit te kunnen brengen. De Amerikanen geven aan wanneer landen met hun evacuatieoperaties moeten stoppen.

08.45 - Britse inlichtingen wijzen op risico aanval bij vliegveld kabul

Het Britse ministerie van Defensie heeft inlichtingen over een „zeer waarschijnlijke dreiging” van een aanval op de mensenmassa’s bij het vliegveld van Kabul, aldus defensieminister James Heappey bij BBC Radio. Over de inhoud van de inlichtingen kan Heappey niet veel zeggen, alleen dat de dreiging „hevig” is.

CNN meldde eerder op basis van een anonieme overheidsbron dat de terroristische organisatie IS meerdere aanslagen bij het vliegveld zou voorbereiden. De Amerikaanse president Joe Biden zei de afgelopen dagen herhaaldelijk dat hij hiervoor vreesde.

Britse autoriteiten adviseren mensen in Kabul om weg te blijven van het vliegveld. De Amerikaanse ambassade in Kabul deed dit ook al voor Amerikanen. Mensen die wachten bij de drie toegangen tot Hamid Karzai International Airport worden aangeraden om onmiddellijk weg te gaan. De Amerikaanse veiligheidswaarschuwing schrijft mensen ook voor dat ze alert moeten zijn op hun omgeving, vooral in mensenmassa’s. Ook moeten ze een plan maken voor noodsituaties.

08.15 - Frankrijk verwacht vanaf vrijdagavond geen evacuaties meer

De Franse premier Jean Castex verwacht dat vanaf vrijdagavond geen mensen meer kunnen worden geëvacueerd uit Kabul. Frankrijk zei woensdag meer dan duizend mensen uit Afghanistan te hebben gehaald.

Het Duitse ministerie van Defensie meldt dat het doorgaat „tot de laatste seconde.” In totaal zijn 5193 mensen door de Duitsers uit Afghanistan gehaald, woensdag waren dat er 593.

De twee Hongaarse militaire passagiersvliegtuigen en de Hongaarse militairen die in Afghanistan waren voor evacuaties zijn donderdag veilig in Boedapest aangekomen. Het land is al gestopt met het terughalen van mensen. In totaal zijn er ruim vijfhonderd door Hongarije uit Afghanistan gehaald.

De Taliban staan tot 31 augustus evacuaties toe, daarna willen ze niet meer dat er nog mensen uit het land worden gehaald door militairen van andere landen. België stopte woensdagavond al met de evacuaties. De VS riepen Amerikanen op om weg te blijven van het vliegveld uit angst voor aanslagen, die terreurgroep IS zou voorbereiden.

Een NAVO-diplomaat zei dat de Taliban hebben beloofd het vliegveld veilig te houden zolang de evacuaties lopen.

03.27 - Drie bussen met Nederlanders bereiken luchthaven Kabul

Drie bussen die Nederland heeft ingezet om mensen in de Afghaanse hoofdstad Kabul te evacueren, hebben na een lange tijd wachten de luchthaven van Kabul bereikt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt berichtgeving daarover van diverse media. Hoeveel mensen in de bussen zaten, kan een woordvoerder niet zeggen. Volgens de NOS gaat het in totaal om 120 mensen, die allemaal een Nederlands paspoort hebben.

Volgens een bron van de NOS zijn zeven mensen zonder paspoort door Talibanstrijders hardhandig uit de bussen gewerkt, voordat het vliegveld werd bereikt. Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken laat weten dat de mensen die wel op de luchthaven zijn aangekomen zo snel als mogelijk met een vlucht worden geëvacueerd.

Demissionair minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken meldde woensdag dat er „chaos” en „paniek” begint te ontstaan onder mensen bij de luchthaven, omdat de tijd begint te dringen om nog het land uit te komen. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk riepen in de nacht van woensdag op donderdag hun eigen burgers in Afghanistan op weg te blijven van het vliegveld wegens mogelijke terreuraanvallen. De zegsman van Buitenlandse Zaken kon niet zeggen of ook voor Nederlanders in Kabul die waarschuwing is afgegeven.

01.50 - VS roepen zijn burgers op weg te blijven van vliegveld Kabul

De Amerikaanse ambassade in Kabul roept in een veiligheidswaarschuwing op haar website Amerikaanse burgers in Afghanistan op om niet naar het vliegveld van de hoofdstad te komen. Ook adviseert ze mensen die wachten bij de drie toegangen tot Hamid Karzai International Airport onmiddellijk daar weg te gaan. Ook de Britse regering waarschuwt haar burgers een „veilige plek” op te zoeken, weg van het vliegveld.

Wat de redenen voor de waarschuwingen zijn is niet bekend. De afgelopen dagen zei de Amerikaanse president Joe Biden herhaaldelijk te vrezen voor een aanslag van de Afghaanse tak van terreurorganisatie IS bij het vliegveld.

CNN meldt op basis van een anonieme overheidsbron dat er inlichtingeninformatie is dat IS meerdere aanslagen bij het vliegveld zou voorbereiden.

In de Amerikaanse veiligheidswaarschuwing staat verder dat mensen alert moeten zijn op hun omgeving, vooral in mensenmassa’s. Ook moeten ze een plan maken voor noodsituaties.

Grote vraag is of iedereen die weg wil uit Afghanistan ook weg kán voor de deadline van 31 augustus. Er zullen waarschijnlijk mensen achterblijven, zegt buitenlandchef Frank van Vliet in de Amerikapodcast Uncle Joe:

Woensdag 22.00 - België stopt met evacuaties uit Afghanistan

België heeft de evacuaties uit Afghanistan beëindigd, meldt de Belgische regering in Brussel. De Belgen haalden in een reeks vluchten na de machtsovername door de Taliban honderden personen op, onder wie ook Nederlanders.

De regering heeft besloten de evacuaties vanaf de luchthaven van de Afghaanse hoofdstad Kabul te beëindigen gezien de situatie in Afghanistan en „in overeenstemming met andere Europese partners.” Woensdag werden nog vijf vluchten uitgevoerd tussen Kabul en de Pakistaanse hoofdstad Islamabad. De komende dagen worden de geëvacueerden dan naar de zuiderburen gevlogen.

De Belgische premier en betrokken ministers geven donderdagochtend op een persconferentie meer details over de resultaten van de evacuatie en „de volgende stappen”, laat de regering weten.

Naar verwachting zullen de komende dagen ook andere landen hun evacuatie-operatie beëindigen omdat de Amerikanen zich volgende week terugtrekken uit Afghanistan. Amerikaanse troepen controleren nu nog de luchthaven van Kabul en het Afghaanse luchtruim. Zij coördineren ook de internationale luchtbrug.

Woensdag 21.00 - Washington: inzet om na 31 augustus te blijven evacueren

Ook na de aftocht van de Amerikaanse troepen volgende week uit Afghanistan moet het mogelijk blijven het land te verlaten. De Amerikanen zullen elk diplomatiek, politiek of economisch middel inzetten om na 31 augustus een vertrek te verzekeren van iedereen die weg wil, belooft de Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken.

De bewindsman gaf woensdag het jongste overzicht van de Amerikaanse inspanningen om Amerikanen en andere burgers uit Afghanistan te evacueren. Volgens hem zijn er mogelijk nog 1500 Amerikanen die willen vertrekken na de machtsovername door de radicale Talibanbeweging. Zeker 4500 Amerikanen en hun families zijn sinds midden augustus al geëvacueerd.

De Amerikaanse president Joe Biden had een dag eerder het verzoek van westerse bondgenoten afgewezen om de Amerikaanse militairen ook na de geplande vertrekdatum van 31 augustus in het land te houden. De Amerikanen organiseren de luchtbrug en controleren nu nog het vliegveld van de Afghaanse hoofdstad Kabul en het Afghaanse luchtruim.