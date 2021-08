LIVE | Vlucht met 269 geëvacueerden uit Kabul geland op Schiphol

15.43 - Pentagon bevestigt dat evacuaties doorgaan in het weekend

Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft beklemtoond dat de evacuaties van de luchthaven van Kabul doorgaan. Een woordvoerder van het ministerie weersprak meldingen dat de strijdkrachten bezig zijn alle evacuaties voor het weekeinde stil te leggen. „De evacuaties worden niet in 36 uur gestopt, we gaan ermee door zoveel mogelijk mensen te evacueren tot het einde van onze missie.”

De evacuatiemissie duurt tot en met 31 augustus. Veel landen houden op mensen van het vliegveld op te pikken. De Amerikaanse strijdkrachten moeten voor woensdag nog materieel en 6000 militairen terugvliegen.

15.20 - Kamer wil spoeddebat over einde evacuatie Afghanistan

De Tweede Kamer wil een spoeddebat over het einde van de evacuatie uit Afghanistan. Het kabinet kondigde donderdag aan dat de luchtbrug wordt gestopt op aanwijzing van de Amerikanen. „Dit is een zwarte dag voor iedereen die nu nog vastzit in Afghanistan”, aldus Jeroen van Wijngaarden (VVD).

Volgens hem is de grote vraag nu hoeveel Nederlanders en Afghanen nog vastzitten in de Afghaanse hoofdstad Kabul en „hoe we hen daar weg krijgen”, laat hij weten. „We hebben ons, als NAVO-landen, laten overrompelen met een slechts ten dele geslaagde evacuatie tot gevolg.”

Don Ceder (ChristenUnie) spreekt van „een grote tragedie” dat veel mensen in angst en grote onzekerheid moeten achterblijven. „Wat mij betreft presenteert het kabinet zo snel mogelijk alternatieve evacuatiescenario’s om een ieder alsnog daar weg te krijgen.” Hij vraagt met meerdere partijen een spoeddebat aan.

„Afghanen die jarenlang zij aan zij met onze militairen hebben gediend, laten we achter. In doodsangst. Een totale blamage voor het demissionaire kabinet. Ik ben woest omdat kostbare tijd verloren is gegaan”, twitterde Kati Piri van de PvdA.

Haar collega Tom van der Lee (GroenLinks) vindt het „verschrikkelijk” dat mensen moeten achterblijven. „Het onderschatten van de Taliban, het overschatten van het Afghaanse leger en het slaafs volgen van de Amerikanen kunnen niet verhullen dat Nederland te amateuristisch is opgetreden en ook veel te lang het belang van bescherming van lokale staf heeft genegeerd.”

15.10 - Afghaan krijgt 10 maanden cel kort na aankomst in Frankrijk; vermoedelijk banden met Taliban

Een Afghaanse man heeft tien maanden celstraf gekregen in Frankrijk kort nadat hij daar was aangekomen vanuit Kabul. De man wordt verdacht banden te hebben met de Taliban en werd daarom onder surveillance gesteld, hij mocht de Parijse voorstad Noisy-le-Grand niet verlaten, maar deed dat toch. M. verbleef daar met zijn vrouw en kind.

Ahmat M. zegt dat hij zich ziek voelde en daarom naar een winkel wilde, buiten Noisy-le-Grand. Hij zegt dat hij een man naar de winkel volgde die in hetzelfde hotel zat, zonder te weten dat hij naar het centrum van Parijs ging. Die man zegt juist dat hij op verzoek van M. meeging naar Parijs om simkaarten te kopen.

M. en drie anderen werden onder toezicht gesteld omdat zij contact hadden met een man die een lid van de Taliban zou zijn. Zij hebben allemaal beperkingen opgelegd gekregen.

De advocaat van M. zegt dat hij geen Talibanstrijder is. „Dit is een man die zijn land is ontvlucht met zijn vrouw en drie maanden oude dochter die naar de supermarkt ging.”

15.04 - Vlucht met 269 geëvacueerden uit Kabul geland op Schiphol

Op de luchthaven Schiphol is donderdagmiddag een door Defensie gecharterd toestel met 269 geëvacueerden uit Afghanistan geland. Onder de passagiers zitten dertig mensen met een Nederlands paspoort, meldt het ministerie van Defensie. Het is vandaag de laatste dag dat nog evacuatievluchten vanuit de Afghaanse hoofdstad Kabul worden uitgevoerd.

Uit Kabul zijn donderdagmiddag nog eens 199 passagiers overgebracht naar Islamabad. Dat gebeurde met twee transporttoestellen van het type C-130, aldus Defensie.

15.03 - Canada stopt met evacuatie Afghanistan

Canada heeft de evacuatieoperatie in Afghanistan beëindigd, meldt het Canadese ministerie van Defensie. De overheid zegt dat ze graag langer waren gebleven om iedereen te redden die dat had gewild, maar dat de omstandigheden dusdanig verslechterden dat dit niet meer mogelijk was. „Het is werkelijk hartverscheurend”, aldus een vertegenwoordiger van het ministerie.

Canada heeft ongeveer 3700 Canadezen en Afghanen opgehaald uit Kabul. Het land had al zeven jaar geen sterke militaire aanwezigheid meer in het land.

Het einde van de Canadese missie komt enkele dagen voor de deadline die de Verenigde Staten hanteren, 31 augustus. Meerdere landen zijn ook al gestopt. België kapte de operatie woensdagavond af omdat er een dreiging heerst voor een mogelijke aanslag op het vliegveld. Nederland stopt donderdag met de evacuatie. Frankrijk en Duitsland denken de operatie vrijdag af te ronden.

In totaal zijn er nu ruim 95.000 mensen opgehaald uit Afghanistan sinds de machtsovername van de Taliban.

14.46 - Vijfde noodopvanglocatie opent donderdag in Amsterdam

De vijfde noodopvanglocatie voor evacués uit Afghanistan opent donderdag in Amsterdam, meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Defensie stelt een deel van het Marine Etablissement Amsterdam beschikbaar. Het COA kan er ongeveer 350 evacués onderbrengen.

De eerste mensen worden donderdag aan het eind van de middag verwacht. Burgemeester Femke Halsema noemt het vanzelfsprekend dat de stad een bijdrage levert aan de tijdelijke noodopvang en heet de Afghanen van harte welkom. „Deze mensen hebben een afschuwelijke tijd achter de rug en verdienen rust in de noodopvang.” Samen met het COA onderzoekt de gemeente de eigen rol om ook na de noodopvang voor woonplek te zorgen.

De locatie aan de Kattenburgerstraat in Amsterdam is voor het grootste deel in handen van de gemeente. Defensie zit met onder andere de afdeling verantwoordelijk voor de werving en selectie nog op het marineterrein. Naast Amsterdam worden evacués opgevangen in de kazerne in Zoutkamp in Groningen, het Walaardt Sacré Kamp in Huis ter Heide (gemeente Zeist), de legerplaats De Harskamp in Harskamp en vanaf zondag in tentenkamp Heumensoord bij Nijmegen.

14.07 - Rutte noemt eind evacuatie ’verschrikkelijk nieuws’ voor Afghanen

Het einde van de evacuatiemissie in de Afghaanse hoofdstad Kabul is „verschrikkelijk nieuws” voor de Afghanen die het land nog wilden verlaten, aldus demissionair premier Mark Rutte. Alles zal gedaan worden om de achterblijvers te helpen, zei hij.

Nederland kondigde eerder op de dag aan de evacuatie te stoppen op verzoek van de Amerikanen. Ook roept het kabinet mensen op niet meer naar de luchthaven te komen. Er is nu sprake van een „terreurdreiging”, aldus de premier.

Rutte beloofde dat het kabinet er alles aan zal doen om mensen die zijn achtergebleven te helpen. Hoeveel Nederlanders en Afghanen zijn achtergebleven, wordt nog in kaart gebracht, zei hij. Er zijn waarschijnlijk nog honderden Nederlanders en Afghanen die geëvacueerd moeten worden. Rutte wilde alleen kwijt dat het in elk geval om een „behoorlijk aantal Nederlanders met hun gezinnen en anderen die we willen evacueren” gaat.

Er is druk overleg met andere Europese landen om de achterblijvers te helpen. „Iedereen is daarbij zeer gemotiveerd om tot het uiterste te gaan”, verklaarde de minister-president.

Het kabinet was „overvallen” door de snelheid waarmee Kabul in handen viel van de streng islamitische Taliban, aldus Rutte. „We verwijten ons dat we de verkeerde inschatting van de situatie ter plekke hebben gemaakt.”

13.41 - Ruim 95.000 mensen uit Afghanistan geëvacueerd, Nederland 1857 evacués

Sinds de Taliban de macht overnamen in Afghanistan ruim anderhalve week geleden zijn volgens het Pentagon ongeveer 95.700 mensen geëvacueerd. Woensdag waren dat er 13.400. Qatar zegt ruim 40.000 mensen te hebben geholpen te vertrekken, ook het Verenigd Koninkrijk en Duitsland hebben veel mensen uit Afghanistan gehaald via het vliegveld van Kabul.

Qatar lijkt de meeste mensen te hebben geholpen. De staat zegt 40.000 mensen te hebben opgevangen in Doha. Veel andere landen vlogen mensen vanuit Kabul naar Doha, zodat ze vanaf daar weer door konden. Deze evacuaties zijn dus niet allemaal gedaan met Qatarese vliegtuigen. Qatar heeft ook aangeboden deze mensen een inenting tegen het coronavirus te geven.

De Verenigde Staten zeggen niet hoeveel mensen ze precies hebben geholpen, maar het zou gaan om 4400 mensen met de Amerikaanse nationaliteit. Hoeveel mensen met een andere nationaliteit zijn geholpen, zegt het land niet. De Amerikanen zeggen dat de evacuaties uiterlijk 31 augustus stoppen en zij controleren momenteel de luchthaven van Kabul.

De Britten hebben 12.279 mensen uit Kabul geëvacueerd en er zitten nog vierhonderd Britten in Afghanistan. Het leger wil niet zeggen wanneer het stopt met de evacuatievluchten, maar de laatste Britse militair moet het land hebben verlaten voordat de Amerikanen vertrekken.

Donderdag meldde het Duitse ministerie van Defensie dat het 5347 mensen heeft geëvacueerd. Het gaat om zeker 4200 Afghanen en 505 Duitsers. De Duitsers willen doorgaan „tot de laatste seconde.” Volgens bronnen rond de regering is dat vrijdag. Donderdag zijn er nog vier Duitse vluchten uit Kabul.

Frankrijk doet ook geen precieze uitspraken over het aantal mensen dat is geëvacueerd. Er zouden ruim 2000 Afghanen en meer dan honderd Fransen Frankrijk hebben bereikt, hoeveel mensen naar landen in de regio zijn gebracht, is niet bekend. De deadline voor de Fransen is vrijdagavond, daarna wordt er niet meer gevlogen vanuit Kabul.

De Nederlandse regering meldde woensdag dat er tot dan toe 1857 evacués naar Nederland waren gebracht. Op de site van Defensie staan de vluchten vanuit Kabul, maar niet bij elke vlucht worden alle passagiers genoemd. Dat aantal telt op tot 1463. Nederland stopt donderdag met evacueren. In de loop van de dag moeten er nog vluchten aankomen.

12.15 - Afghaanse jongerenbeweging noemt staken evacuatie bizar

Het staken van de evacuatievluchten vanuit Kabul leidt ertoe dat vele westers-georiënteerde Afghanen „in de val zitten” en daaruit niet meer zullen kunnen ontsnappen, zegt de in Afghanistan geboren Nederlandse Nadjla Akbari (29). Als een van de bestuursleden van de jongerenbeweging Azadi organiseert zij zaterdag in Amsterdam een demonstratie om aandacht te vragen voor het lot van de Afghanen die noodgedwongen moesten achterblijven.

„Heel bizar dat de evacuatie nu wordt gestopt”, zegt Akbari namens Azadi in een reactie op het besluit van het kabinet om donderdag de laatste Nederlanders en Afghaanse medewerkers uit Kabul weg te halen. De situatie op en rond de luchthaven van Kabul verslechtert volgens een brief aan de Tweede Kamer „zeer snel.”

Akbari heeft voor die handelswijze en die van andere landen geen goed woord over. „Iedereen heeft dit zien aankomen. Ik ook en ik ben geen minister. Mensen met een Nederlands paspoort of mensen die je geholpen hebben, laat je daar niet achter”, zegt ze.

Haar nichtje, werkzaam voor een Duitse organisatie voor vrouwenemancipatie in Kabul, is een van de mensen die niet meer heeft kunnen vluchten. „Ik heb daar diverse mails over gestuurd, ook naar de Duitse autoriteiten. Mijn nichtje is elke dag naar de luchthaven gegaan, maar het is niet gelukt weg te komen. Ze is bezig geweest met het empoweren van vrouwen en nou, daar hebben de Taliban helemaal niets mee. Bovendien heeft ze aan de Amerikaanse universiteit in Kabul gestudeerd. Ze is een van de vrouwen die in de val van de Taliban zitten.”

Veel hoop voor haar nichtje en lotgenoten zegt ze niet te koesteren. „Door de Taliban ontstaat een braindrain doordat hoogopgeleide Afghanen uit het land worden gehaald door buitenlandse organisaties. Maar de toekomst van vele Afghanen is somber. Het zijn barbaren.”

Zaterdag zullen Akbari en hun medestanders demonstreren voor het legaliseren van alle Afghanen in Nederland, inclusief de circa 1200 mensen die de afgelopen dagen uit Kabul geëvacueerd zijn. „We willen dat de Nederlandse regering nu meteen actie onderneemt en Afghanistan tot onveilig land verklaart, en niet pas in een debat ergens in oktober. Ook de mensen die nu nog in de procedure zitten of ongedocumenteerd zijn, moeten een verblijfsvergunning krijgen.” De organisatie Azadi verwacht zaterdag een grote toeloop van sympathisanten.

11.10 - Kaag: geen goed zicht op hoeveel evacués achterblijven in Kabul

Het is momenteel niet goed te zeggen hoeveel mensen achterblijven in Kabul, nu Nederland net als andere landen moet stoppen met de evacuatie. Volgens demissionair minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) blijven de lijsten met meldingen groeien en zitten er ook nog een „groot aantal” Nederlanders met hun gezinnen.

Demissionair minister Ank Bijleveld (Defensie) zei woensdag dat het eerder om honderden dan om tientallen achterblijvers zou gaan. Ook zij kon toen geen exactere aantallen noemen.

Inmiddels heeft Nederland zo’n 1500 mensen vanuit Afghanistan kunnen evacueren. De inzet blijft volgens Kaag om hen die recht hebben op evacuatie of terugkeer te helpen. Ze hoopt dat het vliegveld van Kabul niet lang gesloten blijft. Over een ’plan B’ voor evacuatie, doet ze geen uitspraken. De bijna 120 mensen die het vliegveld nog konden bereiken, kunnen rekenen op Nederlandse hulp verzekerde Kaag.

De poorten van de luchthaven van Kabul zijn inmiddels gesloten en de Amerikanen hebben andere landen „met klem verzocht” om hun evacuatie-operaties af te ronden. Er zouden sterke aanwijzingen zijn voor een terroristische aanslag op de wachtrijen bij het vliegveld. De Amerikanen, die de baas zijn op de luchthaven, vertrekken op 31 augustus. Kaag zei eerder al dat Nederland niet iedereen geëvacueerd heeft voor die deadline.

10.55 - Ooggetuigen zeggen dat drukte bij vliegveld Kabul toeneemt

Ooggetuigen zeggen tegen het Duitse persbureau dpa dat de drukte bij het vliegveld van Kabul toeneemt, ondanks de dreiging van een terroristische aanslag. Mensen staan zo dicht op elkaar ” dat het net een muur lijkt.”

Meerdere regeringen hebben mensen opgeroepen niet meer naar het vliegveld te komen, uit angst voor een aanslag. Tegelijkertijd nadert de deadline voor evacuaties uit Afghanistan en worden mensen wanhopiger om te ontkomen aan de Taliban. België is al gestopt met evacuaties en Nederland vliegt donderdag voor het laatst.

Volgens een ooggetuige staan mensen in de brandende zon naar de beveiligers te zwaaien met papieren en roepen ze om hulp. De omgeving is 200 meter voor de ingang afgesloten, zonder toestemming komen mensen er niet doorheen. Mensen komen geen meter vooruit, maar blijven staan, in de hoop toch nog naar binnen te mogen. Er zijn ook kinderen en baby’s in de menigte.

Veel mensen die met westerse landen hebben samengewerkt willen Afghanistan nu verlaten uit angst voor represailles van de moslimextremisten van de Taliban. Die jihadisten hebben de macht recent overgenomen in Afghanistan en veel mensen zijn bang dat weer met harde hand wordt geregeerd, zoals in hun eerste periode aan de macht tussen 1996 en 2001.

09.13 - Nederland roept mensen op niet meer naar luchthaven Kabul te gaan

Nederland roept mensen in Afghanistan op niet meer naar het vliegveld van Kabul te komen. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De situatie bij de luchthaven is te gevaarlijk en de toegangspoorten zijn gesloten. Het ministerie roept mensen op om naar een veilige locatie te gaan.

Nog honderden mensen staan op lijsten om geëvacueerd te worden. Aan de evacuatieoperatie komt vermoedelijk snel een einde. Demissionair minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) zei woensdag al dat de tijd dringt. België liet later die dag al weten te stoppen met de evacuatie.

Kaag gaf ook aan dat niet alle mensen geëvacueerd kunnen worden. Elke dag melden zich nog mensen bij de Nederlandse ambassade die willen vertrekken. Er zijn de afgelopen dagen bijna 2000 mensen uit Kabul naar Nederland gebracht.

Bekijk ook: Einde internationale evacuatie Afghanistan in zicht

De Amerikaanse en Britse regering roepen hun burgers ook op om niet meer naar de internationale luchthaven te komen. Ook wordt geadviseerd om daar weg te gaan. Rond de luchthaven hebben zich duizenden mensen verzameld die hopen weg te komen.

De Taliban hebben laten weten geen Afghanen meer toe te laten tot het vliegveld. Drie bussen met Nederlandse evacués stond de hele woensdag vast bij de luchthaven. Een aantal Afghanen die in de bussen zat, is eruit gehaald. Daarna konden de bussen toch nog de luchthaven bereiken.

De Amerikaanse militairen vertrekken op 31 augustus. Maar zij zullen het vliegveld al dagen eerder afsluiten om hun eigen mensen en materieel het land uit te kunnen brengen. De Amerikanen geven aan wanneer landen met hun evacuatieoperaties moeten stoppen.

08.45 - Britse inlichtingen wijzen op risico aanval bij vliegveld kabul

Het Britse ministerie van Defensie heeft inlichtingen over een „zeer waarschijnlijke dreiging” van een aanval op de mensenmassa’s bij het vliegveld van Kabul, aldus defensieminister James Heappey bij BBC Radio. Over de inhoud van de inlichtingen kan Heappey niet veel zeggen, alleen dat de dreiging „hevig” is.

CNN meldde eerder op basis van een anonieme overheidsbron dat de terroristische organisatie IS meerdere aanslagen bij het vliegveld zou voorbereiden. De Amerikaanse president Joe Biden zei de afgelopen dagen herhaaldelijk dat hij hiervoor vreesde.

Britse autoriteiten adviseren mensen in Kabul om weg te blijven van het vliegveld. De Amerikaanse ambassade in Kabul deed dit ook al voor Amerikanen. Mensen die wachten bij de drie toegangen tot Hamid Karzai International Airport worden aangeraden om onmiddellijk weg te gaan. De Amerikaanse veiligheidswaarschuwing schrijft mensen ook voor dat ze alert moeten zijn op hun omgeving, vooral in mensenmassa’s. Ook moeten ze een plan maken voor noodsituaties.

08.15 - Frankrijk verwacht vanaf vrijdagavond geen evacuaties meer

De Franse premier Jean Castex verwacht dat vanaf vrijdagavond geen mensen meer kunnen worden geëvacueerd uit Kabul. Frankrijk zei woensdag meer dan duizend mensen uit Afghanistan te hebben gehaald.

Het Duitse ministerie van Defensie meldt dat het doorgaat „tot de laatste seconde.” In totaal zijn 5193 mensen door de Duitsers uit Afghanistan gehaald, woensdag waren dat er 593.

De twee Hongaarse militaire passagiersvliegtuigen en de Hongaarse militairen die in Afghanistan waren voor evacuaties zijn donderdag veilig in Boedapest aangekomen. Het land is al gestopt met het terughalen van mensen. In totaal zijn er ruim vijfhonderd door Hongarije uit Afghanistan gehaald.

De Taliban staan tot 31 augustus evacuaties toe, daarna willen ze niet meer dat er nog mensen uit het land worden gehaald door militairen van andere landen. België stopte woensdagavond al met de evacuaties. De VS riepen Amerikanen op om weg te blijven van het vliegveld uit angst voor aanslagen, die terreurgroep IS zou voorbereiden.

Een NAVO-diplomaat zei dat de Taliban hebben beloofd het vliegveld veilig te houden zolang de evacuaties lopen.

03.27 - Drie bussen met Nederlanders bereiken luchthaven Kabul

Drie bussen die Nederland heeft ingezet om mensen in de Afghaanse hoofdstad Kabul te evacueren, hebben na een lange tijd wachten de luchthaven van Kabul bereikt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt berichtgeving daarover van diverse media. Hoeveel mensen in de bussen zaten, kan een woordvoerder niet zeggen. Volgens de NOS gaat het in totaal om 120 mensen, die allemaal een Nederlands paspoort hebben.

Volgens een bron van de NOS zijn zeven mensen zonder paspoort door Talibanstrijders hardhandig uit de bussen gewerkt, voordat het vliegveld werd bereikt. Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken laat weten dat de mensen die wel op de luchthaven zijn aangekomen zo snel als mogelijk met een vlucht worden geëvacueerd.

Demissionair minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken meldde woensdag dat er „chaos” en „paniek” begint te ontstaan onder mensen bij de luchthaven, omdat de tijd begint te dringen om nog het land uit te komen. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk riepen in de nacht van woensdag op donderdag hun eigen burgers in Afghanistan op weg te blijven van het vliegveld wegens mogelijke terreuraanvallen. De zegsman van Buitenlandse Zaken kon niet zeggen of ook voor Nederlanders in Kabul die waarschuwing is afgegeven.

01.50 - VS roepen zijn burgers op weg te blijven van vliegveld Kabul

De Amerikaanse ambassade in Kabul roept in een veiligheidswaarschuwing op haar website Amerikaanse burgers in Afghanistan op om niet naar het vliegveld van de hoofdstad te komen. Ook adviseert ze mensen die wachten bij de drie toegangen tot Hamid Karzai International Airport onmiddellijk daar weg te gaan. Ook de Britse regering waarschuwt haar burgers een „veilige plek” op te zoeken, weg van het vliegveld.

Wat de redenen voor de waarschuwingen zijn is niet bekend. De afgelopen dagen zei de Amerikaanse president Joe Biden herhaaldelijk te vrezen voor een aanslag van de Afghaanse tak van terreurorganisatie IS bij het vliegveld.

CNN meldt op basis van een anonieme overheidsbron dat er inlichtingeninformatie is dat IS meerdere aanslagen bij het vliegveld zou voorbereiden.

In de Amerikaanse veiligheidswaarschuwing staat verder dat mensen alert moeten zijn op hun omgeving, vooral in mensenmassa’s. Ook moeten ze een plan maken voor noodsituaties.

Grote vraag is of iedereen die weg wil uit Afghanistan ook weg kán voor de deadline van 31 augustus. Er zullen waarschijnlijk mensen achterblijven, zegt buitenlandchef Frank van Vliet in de Amerikapodcast Uncle Joe:

Woensdag 22.00 - België stopt met evacuaties uit Afghanistan

België heeft de evacuaties uit Afghanistan beëindigd, meldt de Belgische regering in Brussel. De Belgen haalden in een reeks vluchten na de machtsovername door de Taliban honderden personen op, onder wie ook Nederlanders.

De regering heeft besloten de evacuaties vanaf de luchthaven van de Afghaanse hoofdstad Kabul te beëindigen gezien de situatie in Afghanistan en „in overeenstemming met andere Europese partners.” Woensdag werden nog vijf vluchten uitgevoerd tussen Kabul en de Pakistaanse hoofdstad Islamabad. De komende dagen worden de geëvacueerden dan naar de zuiderburen gevlogen.

De Belgische premier en betrokken ministers geven donderdagochtend op een persconferentie meer details over de resultaten van de evacuatie en „de volgende stappen”, laat de regering weten.

Naar verwachting zullen de komende dagen ook andere landen hun evacuatie-operatie beëindigen omdat de Amerikanen zich volgende week terugtrekken uit Afghanistan. Amerikaanse troepen controleren nu nog de luchthaven van Kabul en het Afghaanse luchtruim. Zij coördineren ook de internationale luchtbrug.

Woensdag 21.00 - Washington: inzet om na 31 augustus te blijven evacueren

Ook na de aftocht van de Amerikaanse troepen volgende week uit Afghanistan moet het mogelijk blijven het land te verlaten. De Amerikanen zullen elk diplomatiek, politiek of economisch middel inzetten om na 31 augustus een vertrek te verzekeren van iedereen die weg wil, belooft de Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken.

De bewindsman gaf woensdag het jongste overzicht van de Amerikaanse inspanningen om Amerikanen en andere burgers uit Afghanistan te evacueren. Volgens hem zijn er mogelijk nog 1500 Amerikanen die willen vertrekken na de machtsovername door de radicale Talibanbeweging. Zeker 4500 Amerikanen en hun families zijn sinds midden augustus al geëvacueerd.

De Amerikaanse president Joe Biden had een dag eerder het verzoek van westerse bondgenoten afgewezen om de Amerikaanse militairen ook na de geplande vertrekdatum van 31 augustus in het land te houden. De Amerikanen organiseren de luchtbrug en controleren nu nog het vliegveld van de Afghaanse hoofdstad Kabul en het Afghaanse luchtruim.