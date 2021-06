’Man met mes in hoofd afgevoerd na steekpartij Vlissingen’

Buitenland

1,2 miljoen dollar aan coke ontdekt tijdens schildpaddenonderzoek Florida

Op het strand bij Canaveral Space Station in de Amerikaanse staat Florida is meer dan dertig kilo cocaïne aangetroffen. Dat heeft de U.S. Space Force dinsdag bekendgemaakt. De drugs zat verpakt in 24 pakketjes en had een waarde van 1,2 miljoen dollar, omgerekend bijna 990.000 euro.