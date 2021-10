Ook Utrecht kiest voor polsbandje om te feesten

Het polsbandje gaat gelden in het weekeinde en voor het gebied binnen de singel, de aanloopstraten naar de historische binnenstad en de pleinen in het centrum. De bandjes kunnen worden opgehaald na het tonen van een geldig coronatoegangs- en een legitimatiebewijs. De gemeente gaat per dag met verschillende kleuren en teksten werken om het risico op fraude zo klein mogelijk te maken.

De controle aan de deur blijft ook bestaan. „Bezoekers kunnen zowel met een polsbandje als met de CoronaCheck-app toegang krijgen. Het polsbandje is een hulpmiddel en geen vervanging van de QR-code. Het is een manier om de controle aan de deur voor horecaondernemers en -personeel te versnellen en vereenvoudigen. Wij blijven steekproefsgewijs controleren of de controle op het coronatoegangsbewijs in de horeca goed verloopt. Indien nodig treden wij handhavend op”, waarschuwt de wethouder.

Andere steden als Breda, Alkmaar en Leiden gingen Utrecht al voor. Daar maakte het uitgaanspubliek veelvuldig en dankbaar gebruik van de bandjes.