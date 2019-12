Opmerkelijke ’sorry’ FvD’er over groepsverkrachting Den Bosch

Hesselink, lid van de Provinciale Staten in Overijssel, veroorzaakte dinsdag commotie met een tweet over de zedenzaak in Den Bosch. Meerdere jonge meisjes werden daar verkracht. Hesselink reageerde op het nieuws dat het merendeel van de verdachten neven van elkaar zijn. „Dan weet je al in welke richting je het moet zoeken. Het waren vast Scandinaviërs #ahum”, schreef de man uit Albergen.

Bekijk ook: Vijf neven opgepakt om groepsverkrachting Den Bosch

Uiteindelijk ging het niet om allochtonen, maar om autochtone mannen uit Brabant. Hesselink neemt zijn verlies en gaat door het stof.

„Mijn tweet gister over de vreselijke delicten in Den Bosch was te voorbarig”, schrijft Hesselink. „Vaak weet je in dat soort gevallen in welke richting je het moet zoeken, maar in dit geval lag het tot mijn verbazing toch anders. Dat had ik niet moeten doen en daarmee is wat mij betreft de kous af.” Zijn eerste tweet is verwijderd.

Reacties op tweet

Zijn excuus op Twitter levert echter nieuwe kritiek op, merkte RTV Oost op. Honderden mensen reageerden op zijn stelling. „Tot mijn verbazing? Neem die excuses maar weer terug”, reageert iemand. Vooral die zinsnede is voor velen een doorn in het oog. De hashtag #totmijnverbazing wordt zelfs gelanceerd. „Deze tweet is geen haar beter”, vat iemand de algeheel geldende opinie samen.