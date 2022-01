Premium Het beste van De Telegraaf

Gray-rapport tandeloos, oppositie krijgt geen grip Boris Johnson nog niet uit de problemen

Door Joost van Mierlo Kopieer naar clipboard

De felste kritiek op Johnson kwam nog uit de eigen gelederen. Toch laten de Tories hem niet vallen. Ⓒ Foto AFP

LONDEN - Na weken wachten kreeg politiek Londen maandagmiddag een uitgeklede versie van het rapport naar de party-cultuur in Downing Street gepresenteerd. Volgens onderzoeker Sue Gray ontbrak het aan leiderschap in de ambtswoning van premier Boris Johnson, maar voor het overige was er weinig waar de oppositie de tanden in kon zetten.