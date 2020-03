Ⓒ AFP

Amsterdam - Het is een peulenschil om na een coronabesmetting alle personen te traceren met wie de geïnfecteerde contact heeft gehad. Technologisch gezien, althans. In China weet de overheid van iedereen waar hij of zij zich op welk moment bevindt. Gezondheid boven privacy, redeneren ze in Peking. In Nederland is zo’n systeem ondenkbaar.