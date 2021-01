Geen lockdown én minder coronadoden: ‘Met deze simpele maatregel had het gekund’

In 2020 lagen de levens van velen over hoop. Aan het begin van 2021 gaat het in een nieuwe podcast van De Telegraaf over hoop. Ook voor jongeren was het een ongekend zwaar jaar. Had de jeugd meer vrijheid kunnen krijgen? Millennial-expert Talitha Muusse (29) denkt van wel. „De huidige lockdown was niet nodig geweest. Met hele eenvoudige aanpassingen hadden we een hoop leed kunnen voorkomen.”