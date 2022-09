Zeer grote brand in bakkerij in centrum van Doorn

Ⓒ Menno Bausch

DOORN - In het centrum van Doorn is in de nacht van zondag op maandag een zeer grote brand ontstaan in een bakkerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waar de bewoners van het centrum last van kunnen hebben. De Veiligheidsregio Utrecht waarschuwt omwonenden om hun ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te schakelen.