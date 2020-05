Zwollenaar aangehouden voor schietincident Steenwijk

Daar werd gemeld dat een man met een vuurwapen zich in een pand in de Oosterstraat in Steenwijk zou bevinden. Bij de inval door het arrestatieteam werd de verdachte niet in het pand aangetroffen. Wel werd zijn identiteit bekend, waardoor hij ’s avonds kon worden aangehouden. Een vuurwapen werd niet bij hem aangetroffen.

De politie onderzoekt of de verdachte betrokken was bij een schietincident in de nacht van vrijdag op zaterdag in Steenwijk, waarbij een 27-jarige man uit Zwolle verwondingen aan zijn benen opliep. Ook deze Zwollenaar is na behandeling in het ziekenhuis aangehouden.

De politie doet zondag buurtonderzoek naar het schietincident in de Oosterstraat, maar houdt rekening met de mogelijkheid dat het incident ergens anders heeft plaatsgevonden. Zo wordt gezocht naar bloedsporen en hulzen. De auto van een van de verdachten is in beslag genomen.