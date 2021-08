Eendaagse festivals onder strikte voorwaarden

Dat zegt demissionair premier Rutte tijdens de wekelijkse corona-update. „We willen duidelijkheid geven. Als organisatoren daar niet aan kunnen voldoen kunnen zij gebruik maken van de garantieregeling.”

Voor die eendaagse festivals gelden wel voorwaarden. Er mogen dus niet meer dan 750 bezoekers zijn. De locatie waar het evenement plaatsvindt is in de open lucht of in een tent is die open is. Bovendien moeten festivalgangers zijn gevaccineerd, corona hebben gehad of een negatieve testuitslag hebben.

Rutte wil geen eendaagse festivals met meer dan 750 bezoekers. „We hebben nog steeds veel besmettingen in Nederland. Dus we moeten heel voorzichtig blijven. Je wil duidelijkheid aan de sector geven, die kunnen dan beslissen.”

Voor organisatoren van eendaagse festivals staat er veel op het spel, ook liefhebbers hoopten nog vurig op een festival deze zomer. ,,Helaas is de situatie nu dat eendaagse festivals tot 1 september alleen onder strikte voorwaarden kunnen doorgaan”, zei Rutte.

Maandagochtend vergaderden betrokken bewindslieden onder meer over het lot van eendaagse festivals in de zomer. Kort na het middaguur hield premier Rutte weer een korte persconferentie om het besluit toe te lichten. Minister De Jonge van Volksgezondheid was er dit keer niet bij, want hij is op vakantie.

Juridische stappen

Het besluit over het verdere lot van de eendaagse evenementen zou eigenlijk pas op 13 augustus worden genomen – dan is er een nieuwe persconferentie over de coronamaatregelen. Maar onder druk van de branche besloot het kabinet het besluit naar voren te halen en advies in te winnen bij het Outbreak Management Team (OMT). De uitgaansbranche dreigde tevens met juridische stappen.

Vorige week besloot het kabinet dat alle meerdaagse evenementen tot zeker 1 september verboden blijven. Een flinke domper voor festivals als Lowlands, Down the Rabbit Hole en Mysteryland. Eendaagse evenementen zonder zitplaatsen zijn tot en met 13 augustus uit den boze.

Bovendien kondigde Rutte aan dat de wachttijd na een Janssen-prik wordt verlengd naar vier weken. Dat besluit werd eerder al aangekondigd. Dat betekent dat mensen die vanaf 14 augustus worden gevaccineerd met Janssen, pas op 14 september een ’groen vinkje’ in de corona-app krijgen. Mensen die voor die datum gevaccineerd worden, drukt Rutte op het hart zich in te houden. Het vaccin heeft volgens de premier ’iets meer inwerktijd nodig’.