Kabinet koerst aan op ’gulden middenweg met veel voorwaarden’ voor eendaagse festivals

Dat melden ingewijden aan De Telegraaf. Het demissionaire kabinet beslist of evenementen zonder overnachting na 13 augustus wél door mogen gaan. Voor organisatoren van eendaagse festivals staat er veel op het spel, ook liefhebbers hebben nog hoop op een festival deze zomer.

Maandagochtend vergaderen betrokken bewindslieden onder meer over het lot van eendaagse festivals in de zomer. Kort na het middaguur houdt premier Rutte dan weer een korte persconferentie om het besluit toe te lichten. Minister De Jonge van Volksgezondheid is er dit keer niet bij, want hij is op vakantie.

Juridische stappen

Het besluit over het verdere lot van de eendaagse evenementen zou eigenlijk pas op 13 augustus worden genomen – dan is er een nieuwe persconferentie over de coronamaatregelen. Maar onder druk van de branche besloot het kabinet het besluit naar voren te halen en advies in te winnen bij het Outbreak Management Team (OMT). De uitgaansbranche dreigde tevens met juridische stappen.

Vorige week besloot het kabinet dat alle meerdaagse evenementen tot zeker 1 september verboden blijven. Een flinke domper voor festivals als Lowlands, Down the Rabbit Hole en Mysteryland. Eendaagse evenementen zonder zitplaatsen zijn tot en met 13 augustus uit den boze.