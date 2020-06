Windhoos, ellende én waterpret in zuiden

„Bij mij valt het gelukkig mee”, vertelt Pijnenburg telefonisch aan De Telegraaf. „Maar de overlast is enorm. Er zijn verschillende straten waar de kelders en huizen compleet blank staan, van de voorkant van het woonhuis tot aan de achterkant in de tuin. Complete woonkamers, kelders. Een aantal mensen heeft parket.”

Hoe groot de schade bij sommige buren is, kan hij niet overzien. „Maar het water liep over de dorpel naar binnen. Bij die mensen is het heel treurig om te zien. Alle meubels... Alles is nat. Ook auto’s zijn kapot gegaan.”

Ongeloof

Pijnenburg hoorde van de situatie in zijn eigen Oranjelaan en omringende straten in Vlijmen toen hij aan het werk was in Schijndel. Dat ligt op twintig minuutjes rijden. „Ik geloofde het niet. Regen? ’Hier is het droog’, zei ik.” De anekdote is tekenend voor het lokale karakter van de buien dinsdag, die in verschillende delen van het land – ook in Drenthe, Overijssel en Limburg – voor overlast zorgden.

De brandweer is rond 18.30 uur nog steeds druk bezig, zegt Pijnenburg. Ⓒ FPMB ERIK HAVERHALS

In Twente liepen straten en kelders onder en stonden woningen blank. In Hengelo en Denekamp moeten de bewoners van in totaal drie woningen de nacht elders doorbrengen als gevolg van de vele regen. De meeste neerslag, 34 millimeter, viel in Vlaardingen. In Breda viel 31 millimeter, in het Gelderse Kesteren 30 millimeter.

Ter illustratie: normaal valt er in heel juni gemiddeld 70 millimeter.

Weeronline meldt dat er omstreeks 15.30 uur ook een windhoos is gezien nabij Dordrecht, waar 27 millimeter viel. „Het ging behoorlijk tekeer en omdat er bijna geen wind staat, viel er heel veel regen in korte tijd”, verklaart een woordvoerder van de Veiligheidsregio.

Bootje

Toen Pijnenburg aankwam in zijn Vlijmense straat, was snel duidelijk hoe de vlag ervoor hing. Naast hulpeloze buren zag hij ook veel plezier. Kinderen lieten zich nat spetteren door voorbijrijdende auto’s, jongens gingen ’crossen’ op de fiets. „En ik zag iemand in een badpak.”

Veel kinderen zaten niet bij de pakken neer en hoefden zich niet te bekommeren om de problemen van hun ouders. Ⓒ FPMB ERIK HAVERHALS

Ook Pijnenburg trok de stoute schoenen aan, blies een bootje op en ging met zijn buurmeisje de straten door varen. „Ik dacht: laten we ook plezier hebben. Er was veel animo op straat. Mooi om te zien, maar voor iedereen die het water binnen heeft gehad, geeft dit natuurlijk enkel ellende. De brandweer is alles aan het leegzuigen. Er staat echter zó veel water, dat ze nog wel uren zoet zijn.”