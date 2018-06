Realisme bij FC Utrecht

,,Daar zal het voorlopig bij blijven”, aldus algemeen directeur Wilco van Schaik. ,,Mijn eerste opdracht is om de club gezond te maken. We moeten in salariskosten dertig procent omlaag. Daar zitten we met het vertrek van spelers als Van Dijk, Fernandez, Sneijder en Demouge en td Foeke Booy al dicht bij.”

,,Op onze met 10.000 supporters drukbezochte open dag ben ik veel aangesproken door supporters over de selectie. Ik heb ze eerlijk gezegd, dat er voorlopig niks kan, maar ook dat het helemaal niet verkeerd is wat er op het veld staat. We hebben veel kwaliteit.”

Swansea City

Aan de beste spelers, zoals Asare, Wuytens en Duplan, wordt nog altijd getrokken. ,,Vorige week hebben we een bod van Swansea City op Duplan afgewezen. We laten onze beste spelers niet zomaar voor niks de deur uitlopen. Als er spelers verkocht worden, zal dat in eerste instantie intern moeten worden opgevangen.”