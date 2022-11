Premium Het beste van De Telegraaf

David Icke, vreemde snuiter met anti-Joodse denkbeelden: ’Toeteren om hem zwijgen op te leggen’

Door Silvan Schoonhoven Kopieer naar clipboard

David Icke staat bekend als uithangbord van complotdenkers en als iemand met anti-Joodse denkbeelden. Hij komt Nederland niet in, maar meldt zich mogelijk via een live-verbinding. Ⓒ Foto ANP/HH

Amsterdam - Nederland weigert de omstreden historicus David Icke de toegang tot Nederland. Maar ook als hij via een liveverbinding zijn fans toespreekt op het Museumplein in Amsterdam, kan hij een flink fluitconcert verwachten. De Brit geldt als uithangbord van complotdenkers en als iemand met anti-Joodse denkbeelden. Het ’nieuwe antisemitisme’ is stevig in opmars.