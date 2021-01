Voorzichtig optimisme over Lansingerland

Maar de uitkomst van het GGD-onderzoek is wat coronaminister De Jonge betreft zeker geen reden om te juichen of voor grote opluchting. „Die kwalificaties zou ik er nog niet aan verbinden”, zegt De Jonge vrijdagmiddag. „De uitkomsten zijn niet zorgwekkender dan wat we al weten en leren. We zien dat de uitbraak in Lansingerland niet groter is dan de mate waarin die in de rest van Nederland is.”

Ongeveer 12 procent van de besmette mensen in Lansingerland blijkt de Britse variant te hebben. Bovendien lijkt de uitbraak zich beperkt te hebben tot één basisschool: RKBS Willibrord in Bergschenhoek. Het bevolkingsonderzoek vormt een belangrijke graadmeter voor het RIVM en de experts die zich in ons land buigen over de pandemie. Vanwege de zorgen over de Britse mutant zette het kabinet deze week alle zeilen bij, met als klap op de vuurpijl de avondklok die zaterdag in gaat. Ook de sluiting van de basisscholen houdt verband met zorgen over de uitbraak in Bergschenhoek.

Het kabinet is van plan de deuren van de basisscholen en kinderopvang op 8 februari weer te openen, maar laat de experts van het Outbreak Management Team nog onderzoeken of kinderen een grote rol spelen in de verspreiding van het virus. „Het echte resultaat waar we op wachten, is het antwoord op die vraag”, zegt De Jonge. „Alleen als het antwoord op die vraag ja is, kunnen we de scholen niet zomaar openen. We hopen dat het niet zo is, en de eerste signalen lijken geruststellend te zijn.”

Minister Slob (Onderwijs) reageert ook gematigd hoopvol op het nieuws uit Lansingerland: „We moeten wachten op bevestiging van het RIVM, maar dit bericht geeft hoop op positief nieuws.” Of de scholen misschien ook al eerder dan 8 februari open kunnen, kan de CU-bewindsman nog niet zeggen. „Maar hoe eerder ze kunnen openen hoe beter. Iedere dag is er een, maar scholen moeten ook in de gelegenheid zijn de opening te realiseren.”

De Jonge en premier Rutte zijn somber over een eerdere opening. Volgens Rutte is er een ’klein wondertje’ voor nodig. En ook De Jonge ziet het niet snel gebeuren: „Die kans lijkt me klein.”