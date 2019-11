OM eist celstraf tegen Iraakse rechter (72) voor vervalsen arrestatiebevelen

Ⓒ ANP XTRA

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag in hoger beroep vijf jaar en negen maanden cel geëist tegen een voormalige rechter uit Irak. De 72-jarige man zou zijn ambt hebben misbruikt door valse Iraakse arrestatiebevelen te laten opmaken tegen zijn voormalige schoonzoon en diens broer, die de Irakese en Nederlandse nationaliteit hebben. De mannen werden door de verdachte vals beschuldigd van ernstige misdrijven in de tijd dat Saddam Hussein de macht had in Irak.