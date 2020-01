Ernstige misdrijven kalifaatgangers onontdekt en onbestraft

Angela B. uit Soesterberg neemt mondjesmaat afstand van IS. „Executies, daar heb ik nooit iets van meegekregen.” Ⓒ BNNVARA De Lokroep

Amsterdam - In de reeks rechtszaken tegen Nederlandse kalifaatgangers is het een terugkerend thema: mooie praatjes, weinig tegenbewijs. In de zaak tegen Senabel al-N. uit Ede bijvoorbeeld vertelde de dame in kwestie dat ze wel naar Irak was gereisd, maar bij familie woonde in het neutrale Bagdad.