Horeca Schiermonnikoog in verzet: 16 maart restaurants open

De eigenaren van Hotel Graaf Bernstorff en Hotel Café Restaurant Duinzicht zijn de initiatiefnemers van het plan om de restaurants en terrassen te openen, hierbij wordt wel rekening gehouden met de 1,5 metermaatregel en het maximum van 30 mensen in binnenruimtes. ,,De onvrede en frustratie bouwt zich op”, zegt Remko de Bruijne van Hotel Graaf Bernstorff. ,,We hebben ons heel lang aan de maatregelen gehouden, maar de balans van de maatregelen is inmiddels zoek en de overheid geeft nul perspectief. We willen een punt maken en hopen dat dit kleine veenbrandje op Schiermonnikoog uitbreidt naar het vasteland, en dat andere horecazaken volgen.”

Spaarpot is leeg

Gilles Harthoorn van Hotel Café Restaurant Duinzicht voegt toe: ,,Het is niet meer vol te houden, er moet iets gebeuren, de spaarpot is leeg. Daarbij mis ik begrip voor de horeca, zowel vanuit Den Haag als de gemeente hier op het eiland. Het contact met de burgemeester is behoorlijk verslechterd, er is geen overleg over mogelijkheden.”

De hoteleigenaren zullen de coronamaatregelen opvolgen zoals die vorig jaar golden tussen de lockdowns in, dus 1,5 meter afstand houden en maximaal 30 mensen binnen. ,,De horeca heeft weinig invloed op het aantal besmettingen, blijkt uit onderzoek”, vertelt De Bruijne. ,,Daarom kunnen we veilig open en ik roep andere ondernemers op om hetzelfde te doen.”