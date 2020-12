Storing bij meerdere diensten van Google

Over een oorzaak is nog niets bekend. Google zegt dat er hard wordt gewerkt aan een oplossing. Wereldwijd zijn gebruikers door de storing getroffen. De statuspagina van het bedrijf is aangepast om te melden dat vrijwel alle diensten van het bedrijf zijn getroffen door de storing. De zoekmachine van het bedrijf werkt nog wel.

De storing lijkt te maken hebben met het inlogsysteem van Google. Zo kunnen gebruikers die ingelogd zijn op YouTube niet meer op de site komen, terwijl in een incognitovenster zonder inloggen wel video’s bekeken kunnen worden. Die omweg is echter niet voor alle diensten van toepassing: voor Google Docs of Gmail moet per definitie ingelogd worden.

Ook andere bedrijven die gebruik maken van Google-servers lijken last te hebben van de storing. Zo klagen gebruikers van chatdienst Discord over de bereikbaarheid.