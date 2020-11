Efteling-aso aangesproken op 1,5 meter en draait door: ’Sla je knock-out’

De man steekt twee middelvingers op naar de camera. Ⓒ YOUTUBE

Terwijl het verbindende nummer ’Brabant’ van Guus Meeuwis op de achtergrond klinkt, gaat een bezoeker van de Efteling volledig door het lint. Aanleiding: hij wordt aangesproken op het feit dat hij de coronamaatregelen niet in acht neemt en geen afstand houdt. „Ik sla je knock-out. Het is dat ik mijn dochter bij mij heb, anders had ik je vermoord”, klinkt het in de video.