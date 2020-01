China stopt voorlopig met pakketreizen

Het is een nieuwe ingrijpende maatregel tegen de verspreiding van het coronavirus, volgens persbureau Bloomberg.

Veel Chinezen hebben al een reis gepland of geboekt voor de nieuwjaarsvakantie die vrijdag is begonnen en voor velen meer dan een week duurt. De Chinese oudejaarsdag is in het verkeer een van de drukste dagen van het jaar. Naar schatting zeker vierhonderd miljoen Chinezen waren van plan die dag op pad te gaan.

Vanwege het onlangs in Midden-China uitgebroken coronavirus proberen de autoriteiten nu mensen thuis te houden. In gebieden waar het virus mogelijk rondwaart, zijn in totaal al meer dan 40 miljoen mensen in hun bewegingsvrijheid beperkt door uitreisverboden of door het stilleggen van het verkeer of het openbaar vervoer. Tal van toeristische attracties sluiten de deuren.