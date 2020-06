Nabestaanden moorden Thijs H. eisen forse schadeclaim

Het proces tegen Thijs H. begint maandag voor de rechtbank in Maastricht, die daarvoor vijf zittingsdagen uittrekt. H. zou op 4 mei vorig jaar een 56-jarige vrouw in de Scheveningse Bosjes hebben doodgestoken. Drie dagen later zou hij een 68-jarige man en een 63-jarige vrouw hebben doodgestoken die aan het wandelen waren op de Brunssummerheide bij Heerlen, de regio waar H. vandaan komt.

De verdachte heeft eerder bekend. Hij zou psychotisch zijn geweest. Volgens deskundigen van het Pieter Baan Centrum moet H. voor volledig ontoerekeningsvatbaar worden gehouden. Het OM heeft twijfels over die conclusie.

Shockschade

Volgens advocaat Boonen gaat het bij de ingediende schadeclaims om immateriële schade, evenals begrafeniskosten en zogenoemde shockschade. Boonen heeft namens de familie van de vermoorde slachtoffers uit Heerlen de claim bij de rechtbank ingediend.

De advocaat van de nabestaanden van de in Den Haag vermoorde vrouw was vrijdag niet direct bereikbaar. Onbekend is of ook hij een schadeclaim indient.