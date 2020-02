Energietransitie verscheurt dorp: ’Zelfs de biljartclub is naar de bliksem’

De toren bij de Stefanuskerk: vroeger de plek waar het traditionele Lichtjesfeest nog voor verbroedering zorgde. Ⓒ Rene Bouwman

Finsterwolde - Wat boer Waalkens een mooie kans leek voor een zonnepark is uitgedraaid op een klein drama. Finsterwolde, een dorp met een bewogen rode geschiedenis, is verscheurd in voor- en tegenstanders. Voor de één herleeft de oude tegenstelling tussen herenboer en landarbeider. Anderen betreuren vooral dat de energietransitie de gemeenschap splijt. „Zelfs de biljartclub is naar de bliksem.”