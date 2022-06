VVD’ers keren zich tegen stikstofplannen kabinet: ’Mark Rutte zit er te lang’

„Ik ben verdrietig, boos en teleurgesteld”, zegt voormalig Kamerlid Helma Lodders eerder op de dag. „Wij waren een partij voor ondernemers, trots op mensen. Dat gevoel, dat ben ik kwijt.” Ze hoopt dat de Tweede Kamerfractie alsnog tot inkeer komt. Gebeurt dat niet, dan sluit ze een afscheid van de VVD niet uit.

Voormalig VVD-senator Sybe Schaap zit er eveneens geharnast in. Dat de VVD zijn tanden niet laat zien op het stikstofdossier heeft te maken met de partijleiding, die volgens hem niet meer scherp is en slecht aanvoelt wat er onder leden leeft. „Mark Rutte zit er te lang. Dat heb je altijd bij leiders die te lang blijven zitten, dan blijft het leeg achter hen.”

Ommezwaai

Een motie van het Zuid-Hollandse VVD-Statenlid Mirjam Nelisse zette de afgelopen week de boel op scherp. Ze hekelt de modellen waarop alles is gebaseerd en vindt het niet uit te leggen dat het kabinet gaat voor zeer strenge stikstofnormen. Net als het merendeel van de VVD-leden hoopt ze op een ommezwaai van haar partij. Nelisse: „Er wordt niet geanalyseerd wat het probleem is en de oplossing. Nu lopen we blind aan achter een systeem dat niet deugt. We gaan halsoverkop naar opkopen en onteigening. Dat maakt boos.”

Erik Ziengs (oud-Kamerlid) en partijgenoot Berend Stolk steunen de stikstofmotie. Ze voelen zich vervreemd van hun partij die besluiten neemt zonder discussie in eigen gelederen. Stolk: „Dat gebeurde uitgerekend onder Christianne van der Wal als partijvoorzitter. O, wat was het gezellig, lekker borrelen. Maar luisteren naar de leden en praten over dilemma’s, ho maar.” Oud-Kamerlid Hayke Veldman: „Wat ik mis, als het gaat over stikstof, is de onderbouwing. Ik zie alleen maar modellen, maar meten is weten. Terug naar de tekentafel”, adviseert Groningse agrariër Dolf Vink zijn partij. „Over vier jaar blijken we 35 miljard euro te hebben geïnvesteerd , hebben we een sector om zeep geholpen, maar is de natuur niet hersteld”, voorspelt hij.

Verdeeldheid

Andere VVD’ers zitten er een stuk genuanceerder in. Voormalig vicepartijvoorzitter Eric Wetsels vreest dat het dichtbevolkte Nederland ’boven zijn stand geleefd’ heeft. „Misschien hebben we gewoon wel te veel dieren.” Aan de andere kant snapt hij niet dat het achteraf nogal onbezonnen besluit om in Nederland zoveel beschermde natuurgebieden aan te wijzen niet meer kan worden teruggedraaid. Dat gevoel leeft bij veel meer congresgangers. De wens is groot dat het kabinet opnieuw naar Brussel gaat, om dat terug te draaien.

De stikstofmotie van het gealarmeerde Statenlid Nelisse werd in aanloop naar het congres door meer dan 700 VVD’ers ondertekend, een ongekend aantal voor de liberalen. Het toont gelijkenissen met de reuring die er in eigen kring ontstond over het regeerakkoord dat de VVD sloot met PvdA waarin de partijleiding had ingestemd met een inkomensafhankelijke zorgpremie. Dat protest was zo fel, dat het regeerakkoord uiteindelijk werd opengebroken en het besluit werd teruggedraaid. Of dat nu weer gaat gebeuren, is zeer de vraag. Stikstofminister Van der Wal snapt dat haar boodschap een bittere pil is voor boeren, maar stelt dat het niet anders kan. Als het aan haar ligt, wordt er vastgehouden aan het plan.

Onhandig

Het Westlandse oud-Kamerlid Arne Weverling vond het optreden van de stikstofminister nogal ongelukkig. „Met een brede lach op het gezicht een onheilstijding voor boeren aankondigen... Ik snap dat dat verkeerd kan vallen.”

De ochtend van het congres begon onder een nerveus gesternte. Boze boeren hadden de avond daarvoor de straat voor het huis van Van der Wal in Gelderland gebarricadeerd. De verwachting was dat ontstemde boeren ook het VVD-congres zouden gaan ontregelen. Dat viel mee. Politie, beveiliging en verkeersregelaars zagen vier trekkers aankomen en dirigeerden ze vrij probleemloos naar een braakliggend terrein. Konijnenfokker Henk Oonk, getooid in een indianenpak van een online carnavalswinkel, kreeg even verderop op de stoep een plek voor zijn ’stikstofkarretje’, een bolderwagen met daarop protestborden. Vanwaar het opmerkelijke pak? „Ook indianen werden verdreven van hun thuisgrond.” De Achterhoeker, die inmiddels BBB stemt, hoopt dat de liberalen tot inkeer komen. „De VVD moet wakker worden. Ons hele platteland gaat eraan. Dit wordt een zwarte bladzijde in de geschiedenis”, vreest hij.