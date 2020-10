Ook Hoogvliet sluit supermarkten om 20.00 uur

Hoogvliet heeft 69 winkels in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. Twee winkels, in het centrum van Leiden en in Wageningen, blijven wel gewoon tot na 20.00 uur open. In die winkels wordt alleen de verkoop van alcohol stopgezet.

Supermarktketen Deen besloot eerder al zijn winkels om 20.00 uur te sluiten. De meeste andere supermarkten kiezen ervoor om alleen geen alcohol meer te verkopen.

Wel zijn de supermarkten en brancheorganisatie Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) bang voor discussies over het verbod. Beveiligers van supermarkten verwachten confrontaties met klanten, melden brancheorganisaties, die pleiten voor een eerdere coronatest voor die beroepsgroep, net als zorg- en onderwijspersoneel. Tegelijkertijd vrezen supermarktmedewerkers dat ze als een soort handhaver op moeten gaan treden.