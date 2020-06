Bijzonder onstuimig en fris weer dit weekend

Volgens Weeronline krijgen we nu het hoogtepunt van de koude periode waar we ons in bevinden, met 12 tot 14 graden is het koud voor de tijd van het jaar. Vrijdag zijn er ook perioden met onweers(buien). Het kan 12 tot 15 graden kouder worden dan het afgelopen dinsdag was.

Zaterdag

Zaterdag wordt het enkele graden warmer. We kunnen rekenen op een temperatuur van 13 tot 18 graden. Maar er staat ook een vrij krachtige zuidwestenwind en daarom is er weinig van de iets hogere temperatuur te merken. Ook kunnen (onweers)buien voorbij komen.

Aan de kust kunnen windstoten verwacht worden van 75 tot 80 kilometer per uur. Deze zware windstoten zijn heerlijk voor iedereen die wil uitwaaien. Wie een dagje strand in gedachten had, kan beter een winterjas dan strandlaken meenemen.

Zondag

Ook zondag wordt het kouder dan gewoon is voor de tijd van het jaar: 12 graden. Er zal minder wind zijn, maar ook minder zonneschijn.

Volgens Weeronline zal het in de loop van volgende week weer warmer worden.