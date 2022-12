Baudet wil Statenlid worden om zo JA21 dwars te zitten

Baudet blijft ook Tweede Kamerlid. Het is toegestaan om op meerdere plekken volksvertegenwoordiger te zijn. Ook Forum-Kamerlid Gideon van Meijeren is gemeenteraadslid in Den Haag én Statenlid in Zuid-Holland. „Bij de verkiezingen voor Provinciale Staten in 2019 stemden 56.154 Noord-Hollanders op mij”, zegt Baudet nu. „Dit is een fantastische kans en eer om hen ook in de provincie te mogen vertegenwoordigen.”

Baudet neemt de plek in van Statenlid Joyce Vastenhouw, die naar een andere provincie verkast. Als Baudet de vrijgekomen zetel zou weigeren, komt die in handen van Hugo Berkhout, senator namens JA21. Berkhout stond in 2019 nog op de Noord-Hollandse lijst van FvD. Hij is een van de vele leden die de partij in 2020 verliet uit onvrede over de koers van Baudet.

Het Statenlidmaatschap van Baudet zal waarschijnlijk van korte duur zijn. In maart zijn er nieuwe Provinciale Statenverkiezingen. Door nu toch de zetel in te nemen, voorkomt hij ook dat JA21 de vergoeding opstrijkt waar Statenleden recht op hebben.

Dat bedrag – zo’n 1500 euro per maand – gaat nu naar Baudet. Hij zegt de volledige vergoeding te doneren aan de stichting die bezig is om FvD-basisscholen op te zetten.

In Noord-Holland heeft FvD 3 van de 55 zetels. In 2019 was de partij nog de grootste, met 9 zetels. Na de onrust rond FvD stapten zes Statenleden op.