Man (32) steelt drie jaar lang boodschappen bij zelfscan Albert Heijn: 'Misschien twee of drie keer controle gehad'

Door Renze van Sluis

Ⓒ ANP / HH

Drachten - De 32-jarige verdachte schatte dat hij in drie jaar tijd wel zo’n dertig keer boodschappen had gestolen bij de Albert Heijn aan het Kyriat Onoplein in Drachten. Soms stal hij karren vol, bekende de man donderdag bij de politierechter.