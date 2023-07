Leslie van Houten, ex-volgelinge Charles Manson, na 53 jaar vrijgelaten

Van Houten was 19 jaar toen ze samen met anderen het huis van Leno en Rosemary LaBianca binnenging in Los Angeles. Ze heeft later tot in detail verteld wat er die avond is gebeurd en heeft toegegeven Rosemary zestien keer in haar rug te hebben gestoken. Volgens Van Houten moest iedereen zijn of haar handen vuil maken van Manson.

Leslie van Houten in 1971. Ⓒ anp / ap

Charles Manson wordt opgepakt in 1969. Ⓒ anp / ap

Charles Manson had in de jaren zestig met zijn aanhangers een sekte opgebouwd. Hij pleegde de moorden niet zelf, maar wilde met de gruwelijkheden een rassenoorlog ontketenen. De meest bekende actie van de sekte was de moord op actrice Sharon Tate en vier mensen die bij haar te gast waren. Van Houten was daar volgens ABC News niet bij betrokken. De moord op de LaBiancas was een dag later.

Van Houten kreeg in 1971 net als Manson de doodstraf, maar die werd een jaar later omgezet in levenslang. Een onderzoekscommissie heeft nu geconcludeerd dat Van Houten „geen onredelijk gevaar voor de openbare veiligheid” meer vormt en berouw toont voor haar misdaad. Charles Manson overleed in 2017 in de gevangenis.