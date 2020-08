Udense buurt na fatale schietpartij: ’In dat huis was het echt niet pluis’

De politie is maandag in Uden bezig met het onderzoek naar de dodelijke schietpartij. Een hoekhuis aan de Batenburglaan is met rood-wint lint afgezet. Ⓒ De Telegraaf

Uden - Een schietpartij met dodelijke afloop heeft bewoners van de Batenburglaan in het Brabantse Uden zondagavond de schrik van hun leven bezorgd. Een dag later is het verhaal van de op straat doodgeschoten man natuurlijk het enige gespreksonderwerp in de buurt.