Agent op pad met bizarre helm in strijd tegen corona

Rajesh Babu, zoals de diender heet, ging ook afgelopen zaterdag de straten van Madras op. Hoewel het land voor 21 dagen op slot zit is het tóch nodig om burgers te vragen zo snel mogelijk naar huis te gaan. Dat doet hij met de helm die hij speciaal door een lokale kunstenaar heeft laten maken.

Ⓒ AFP

In gesprek met Asian News International zegt Babu: „We nemen alle stappen, maar mensen blijven toch de straat op gaan. Daarom proberen we op een andere manier over te brengen dat het virus een serieus probleem is.”

Voornamelijk kinderen reageren goed op de helm, zegt Babu: „Ze willen graag naar huis als ze de helm hebben gezien.”