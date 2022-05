Premium Het beste van De Telegraaf

Britse media over ’verlies’ Songfestival: ’Schokkend!’

Door Koen van Eijk Kopieer naar clipboard

AMSTERDAM - De Britten zagen een overwinning in duigen vallen. Hun bebaarde held Sam Ryder kreeg het hoogst aantal jurypunten maar werd bij het televoten door Kalush Orchestra uit Oekraïne gepasseerd. Toch kraaien de Britten victorie want ondanks ’het mislopen van een sensationele overwinning behaalde Groot-Brittannië het beste resultaat in twintig jaar’, probeert de Daily Mail de pijn te verzachten.