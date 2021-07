Wilri W. veroordeeld tot 4,5 jaar cel

De Varssevelder werd veroordeeld wegens lichamelijk letsel en seksueel misbruik. De plattelandsprofeet was de geestelijk leider in het Balance Recovery Life Center dat hij in het Duitse Wesel, net over de Nederlandse grens, bestierde.

Er lagen bijna veertig aanklachten tegen de man die de meest krankzinnige sadistische praktijken uithaalde bij zijn volgelingen, zo werd tijdens de vele openbare getuigenverhoren de voorbije maanden duidelijk. Hij bekende een deel daarvan.

Zo ketende W. twee van zijn Nederlandse ’patiënten’ voor straf aan elkaar. De kettingen hadden tot gevolg dat onze landgenoten noodgedwongen samen naar de wc moesten en gezamenlijk onder de douche stonden. Ook stuurde de vermeende ’seksgoeroe’ ze aan elkaar gebonden naar de supermarkt.

Wilri W. Ⓒ YouTube

Adepten moesten eigen bloed oplikken

Daarnaast sloeg hij adepten die met hem in Haus Constanze woonden, een hotel-restaurant waar ook Balance Recovery was gevestigd, met hun hoofd tegen de muur, waarna ze hun eigen bloed moesten oplikken. Hij plaste en poepte ook over ze heen, als straf.

Tegen ieder slachtoffer dat de voorbije periode uit de doeken deed wat hem of haar was overkomen, bood hij excuses aan. Volgens velen van hen voerde hij daarbij een act op, door zich op te stellen als een breekbare man, maar toch viel zo nu en dan zijn masker af.

Een van zijn slachtoffers laat tegen De Telegraaf weten opgelucht te zijn dat hij voorlopig nog achter de tralies blijft zitten.