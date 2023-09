Kankerscreening redde deze mensen het leven: ’Ik ben zó dankbaar’

Amsterdam - Terwijl recent Amerikaans onderzoek de effectiviteit van bevolkingsonderzoeken in twijfel trekt, claimt het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid dat deze screenings veel levens redden en ziet het geen noodzaak om ermee op te houden. Marleen Boerboom, een 43-jarige nagelstyliste uit Den Helder, is het daarmee volledig eens. „Zonder het bevolkingsonderzoek zouden de afwijkende cellen in mijn baarmoeder waarschijnlijk veel te laat zijn ontdekt.”

Marleen Boerboom, Elvira Ruijter en Ria Ellen (v.l.n.r.) danken hun leven aan bevolkingsonderzoeken. Ⓒ Jean-Pierre Jans, eigen foto’s