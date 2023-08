Grote schrik in België: bekende radio-dj in cel voor beelden van seksueel misbruik kinderen

Bij de VRT is maandagmiddag 13.50 uur een huiszoeking begonnen. Dat bevestigt een woordvoerder van de omroep aan persbureau Belga. De huiszoeking heeft te maken met de arrestatie van de radio-dj.

Vertrouwde radiostem

„Sven Pichal neemt met onmiddellijke ingang ontslag bij de VRT.” Op het hoofdkantoor van de omroep in Brussel vielen ze zaterdag van hun stoel. Pichal, sinds mensenheugnis één van de uithangborden en een vertrouwde radiostem, gooide de handdoek in de ring. Van de ene dag op de andere gaf hij aan niet meer op de radio te komen. Hij deed dat niet in hoogsteigen persoon, maar via zijn advocaten Walter Damen en Davina Simons. Een uiterst vreemde ontwikkeling, waar de VRT enkel akte van kon nemen. Meer details „vanwege het persoonlijke karakter” ontbraken. Al was het volgens betrokkenen meteen duidelijk dat er iets serieus mis moest zijn.

Verhoord en aangehouden

En dat is het ook, volgens informatie van Het Nieuwsblad. Vrijdag werd Pichal, die met zijn partner en twee pleegkinderen in Boechout woont, van zijn vrijheid beroofd. Er volgde een verhoor in een onderzoek naar zedenfeiten. Concreet, bevestigen meerdere bronnen, wordt hij verdacht van het bezit van beelden van kindermisbruik. Alles wijst erop dat er op de computer van de radiopresentator strafbare en laakbare beelden zijn gevonden van minderjarigen.

Of hij ook beelden van seksueel misbruik van kinderen zou hebben verspreid, wilde zondagavond niemand bevestigen. Het parket wilde geen enkele informatie kwijt. Wel zeker is dat Pichal na verhoor voor een onderzoeksrechter moest verschijnen. Het is de onderzoeksrechter die beslist of een verdachte onder voorwaarden huiswaarts mag of naar de gevangenis wordt gestuurd. Pichal werd prompt aangehouden en vrijdag door agenten overgebracht naar de gevangenis van Turnhout. Het afgelopen weekend bracht hij daar door. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer, die zal beslissen of hij ook de komende maand in de cel moet doorbrengen.

’Ontslag om persoonlijke redenen’

Pichals advocaten hielden het gezien de gevoelige kwestie bij een uiterst korte verklaring. „Hij heeft besloten ontslag te nemen bij de VRT om persoonlijke redenen. Sven zal zich professioneel laten begeleiden en zich terugtrekken uit het publieke leven. Sven zal verder geen commentaar geven en wenst iedereen te bedanken die hem heeft gesteund.”

Ook bij Radio 2 houdt men het kort. „Sven Pichal heeft de VRT verlaten om persoonlijke redenen”, klinkt het in een persmededeling. „We begrijpen dat dit nieuws een shock is voor jou/jullie, dat is het ook voor ons. Intussen laten we het gerecht nu zijn werk doen. We snappen dat er ook veel vragen zijn over hoe het nu verder moet met zijn radioprogramma ’De inspecteur’. Zodra dat duidelijk is, wordt hierover gecommuniceerd.”

Lees hieronder verder

Volgens informatie van Het Nieuwsblad gaat het om een serieuze zaak. Het maakt dat ook binnen de VRT volop gespeculeerd werd. Pichal stond bekend als onkreukbaar. Binnen de VRT, zo bevestigt men, zijn er nooit klachten over hem geweest. De komende dagen moeten meer duidelijkheid brengen over de omvang van de zedenzaak.

Pleegouder

Pichal is naast gevierd radiomaker ook pleegouder en boegbeeld van de holebigemeenschap. In zijn 23-jarige loopbaan bij de openbare omroep klom Pichal op tot een van de sterkhouders van de VRT-radio’s. Hij ging er aan de slag in 2000 en raakte bij het brede publiek bekend aan de zijde van Annemie Peeters, in De nieuwe wereld op Radio 1. Peeters werd zijn mentor en samen presenteerden ze tussen 2007 en 2012 vijf jaar lang Peeters & Pichal. Het was op Radio 2 dat Pichal zijn eigen naam maakte met de ochtendshow De inspecteur. Daar stond hij de luisteraars bij met consumentenadvies en besparingstips.

In september zou het programma aan het tiende seizoen beginnen. „We hebben iets teweeggebracht met De inspecteur”, zei Pichal afgelopen juni nog. „We maakten de luisteraar bewuster bij het consumeren. Hen helpen, dat geeft voldoening.” Eerder werkte Pichal ook als reporter voor het Eén-programma Volt en zette hij bij de VRT-nieuwsdienst zijn schouders onder het economische magazine De markt.

Boegbeeld holebigemeenschap

Naast zijn journalistieke werk wierp Pichal zich jarenlang op als boegbeeld voor de holebigemeenschap. Als student was hij de stem van de lokale radioshow Uit de kast. Hij was ook actief bij Wel Jong Niet Hetero en was vier jaar lang voorzitter van koepelvereniging Het Roze Huis. Met zijn partner koos Pichal in 2012 voor pleegouderschap en ontfermde hij zich over twee tienerjongens, een tweeling. In interviews en podcasts getuigde Pichal openlijk over de uitdagingen als pleegouder.

„Het is een hele tocht. Als koppel denk je soms: Oei, was dit onze droom? Maar je moet met heel veel energie blijven rechtstaan. Je denkt van jezelf dat je diplomatisch en rustig bent en nooit zal roepen op een kind. Maar af en toe is het toch moeilijk om dat vol te houden. Het woord pittig is op zijn plaats bij pubers.”