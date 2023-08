Hoe Dorien Beurskens (56) met 1500 dollar naar Zimbabwe vertrok en daar een onderwijsimperium opbouwde

CHITUNGWIZA - Samen met haar partner, drie vragen én 1500 dollar vertrok de Nederlandse Dorien Beurskens (56) in 1998 naar Afrika. Daar zetten ze in Zimbabwe een vakschool op. Nu, 25 jaar later, zijn er al 350.000 Zimbabwaanse jongeren afgestudeerd aan de school en het einde is nog lang niet in zicht.

Dorien Beurskens neemt de dag door met Susan Madolo, die de dagelijkse leiding heeft bij de vakschool in Zimbabwe. „Er zijn gevallen van drugsverslaving, huiselijk geweld. thuis. De helft van ons werk bestaat daarom uit counseling.” Ⓒ De Telegraaf