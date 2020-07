Boeren blokkeren A1 richting oosten: ’Vertraging 120 minuten!’

In oostelijke richting blokkeren de boeren bij Deventer de rijbaan. In westelijke richting staan ze bij afslag Lochem, meldt de ANWB. Daar is inmiddels weer een rijstrook open.

Vanuit Apeldoorn staat er bijna dertig kilometer file naar het oosten. De vertraging loopt op tot twee uur. In westelijke richting is de vertraging nog ’slechts’ een uur.

De politie is bij de boeren aanwezig en is met hen in gesprek om ze weg te krijgen. Volgens een woordvoerster worden er mogelijk bekeuringen uitgeschreven.

Mensen kunnen omrijden via Zwolle (A35, N35, A28, A50), meldt de ANWB. Ook Rijkswaterstaat wijst in die richting en stelt dat automobilisten worden omgeleid vanaf knooppunt Azelo.

Boerenprotest om voer

Boeren demonstreren al twee dagen tegen de maatregel van het kabinet om minder eiwit in dierenvoedsel toe te staan. Die tijdelijke maatregel, die op 1 september ingaat, moet een kleine stikstofreductie opleveren waarmee huizen kunnen worden gebouwd.

Maar de maatregel is slecht voor de gezondheid van de dieren, zeggen de boeren. Universitair hoofddocent Jan Dijkstra (Dierwetenschappen) van Wageningen UR stelt dat eiwit vooral invloed heeft op de productiviteit van koeien. En, zegt hij, we kunnen in Nederland „zo’n 10 procent minder eiwit voeren zonder een nadelig effect op de melkproductie.”

Boeren zien het echter als principieel punt: ze willen niet dat de regering zich bemoeit met het voer van de veestapel. Als ’ludieke uiting’ is daarom vandaag door meerdere boeren aangifte gedaan tegen minister Carola Schouten.

Binnenhof

De boeren demonstreerden donderdag onder meer in Den Haag bij het Binnenhof, waar de Tweede Kamer donderdagnacht vergaderde over het verplichtte koeiendieet. Dat wordt voorlopig aangehouden, maar het PBL wordt ondertussen om advies gevraagd.

Donderdagnacht heeft het leger de binnenstad van Den Haag afgesloten. Die blokkades zijn vrijdagochtend opgeheven.