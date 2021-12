Cryptomiljonair doet Keniaanse vriendin enorme geldbedrag ’cadeau’, maar politie denkt er anders over

Begin september vond er een eerste politie-inval plaats bij De Mesel nadat hij 800.000 euro in verschillende schijven gestort had op de rekening van zijn 21-jarige vriendin Felesta Nyamathira Njoroge, meldt Nieuwsblad. Op Youtube deed De Mesel zijn verhaal. „Ik zat in mijn huis te chillen in mijn pyjama toen vier agenten mijn huis binnenkwamen en mijn zwangere vriendin en mij arresteerden. Ze beschuldigden ons van terroristische financiering en witwassen.”

De Mesel kreeg ook het nieuws dat de rekening voor tien dagen geblokkeerd zou worden. „Maar het was een cadeau. We hebben kinderen samen, zij is zwanger. Dit was gewoon een geschenk”, vertelt hij in de acht minuten durende video. „Ik voel me niet veilig meer in Kenia.”

Maar enkele maanden later komt De Mesel weer in het vizier van de politie te staan. Deze keer omdat hij een grote som geld op de rekening van een andere vrouw gestort heeft. Met die vrouw, Tebby Wambul Kago, kreeg De Mesel in juli 2020 ook een kind. Daarnaast zou hij ook opnieuw een grote storting gedaan hebben op de rekening van Njoroge.

Rekeningen bevroren

Intussen werden de rekeningen bevroren door de rechter omdat er redelijke gronden zouden zijn om te vermoeden dat het gaat om geld dat verkregen werd op illegale wijze. Njoroge ging onlangs in beroep tegen het eerdere bevel om haar rekening te bevriezen. Ze zegt nu maandenlang niet bij haar geld te kunnen. Eind januari komt de zaak voor de rechter.